Заместитель Авакова считает, что нужно обнародовать записи разговоров пилотов Ан-26 перед аварией

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что записи переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевым, нужно обнародовать, чтобы избежать спекуляции на тему причин аварии.

Источник: Геращенко агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом - эти разговоры и так уже есть - для того, чтобы и родственники погибших, и общество знало, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций.

Сейчас вбрасывается информация, что все равно признают виновными пилотов, не руководство, что самолёт плохо обслуживался, а это пытаются скрыть. Так вот, если разговоры в кабине пилотов - если они сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, - если эта часть черных ящиков цела, то мы должны услышать то, что там было и таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме".

Детали: Он добавил, что специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" но заявил, что в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца ("черного ящика"), изучаются специалистами: "В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета".

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