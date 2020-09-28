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Заместитель Авакова считает, что нужно обнародовать записи разговоров пилотов Ан-26 перед аварией

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:28
Заместитель Авакова считает, что нужно обнародовать записи разговоров пилотов Ан-26 перед аварией

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что записи переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевым, нужно обнародовать, чтобы избежать спекуляции на тему причин аварии.

Источник: Геращенко агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом - эти разговоры и так уже есть - для того, чтобы и родственники погибших, и общество знало, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций.

Сейчас вбрасывается информация, что все равно признают виновными пилотов, не руководство, что самолёт плохо обслуживался, а это пытаются скрыть. Так вот, если разговоры в кабине пилотов - если они сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, - если эта часть черных ящиков цела, то мы должны услышать то, что там было и таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме".

Детали: Он добавил, что специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" но заявил, что в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца ("черного ящика"), изучаются специалистами: "В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.

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Темы: Катастрофа АН26авиаМВД
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