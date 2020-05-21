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Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ

Четвер, 21 травня 2020, 20:43
Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ

Національна поліція України днями завершить розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета та передасть зібрані матеріали до прокуратури.

Джерело: співрозмовники "Слідство.Інфо"

Дослівно: "Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ згори – завершувати розслідування. Також зазначено, що деякі слідчі не вважають докази, зібрані за останні місяці, переконливими.

Попри це, вже у найближчі дні поліція має оголосити про завершення розслідування. Далі матеріали передадуть до прокуратури. І вже прокуратура вирішуватиме, чи достатньо зібраних доказів для передачі справи до суду".

Деталі: За даними видання, справу залишив прокурор Сергій Зузак, який всі ці місяці був головним у слідстві.

Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами невстановлених осіб.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Теми: Справа Шереметаполіція
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