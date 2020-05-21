Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ

Національна поліція України днями завершить розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета та передасть зібрані матеріали до прокуратури.

Джерело: співрозмовники "Слідство.Інфо"

Дослівно: "Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ згори – завершувати розслідування. Також зазначено, що деякі слідчі не вважають докази, зібрані за останні місяці, переконливими.

Попри це, вже у найближчі дні поліція має оголосити про завершення розслідування. Далі матеріали передадуть до прокуратури. І вже прокуратура вирішуватиме, чи достатньо зібраних доказів для передачі справи до суду".

Деталі: За даними видання, справу залишив прокурор Сергій Зузак, який всі ці місяці був головним у слідстві.

Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами невстановлених осіб.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета