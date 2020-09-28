Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей
Шевченковский районный суд Киева перешел по сути к рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева 28 сентября
Детали: На заседании суда присяжные приняли присягу. Защита Антоненко ходатайствовала об устранении присяжного Юрия Михайленко (пенсионер), но суд отклонил ходатайство.
Прокурор 28 сентября зачитал в зале суда сокращенный обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве медсестре Яне Дугарь, врачу Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.
Антоненко в зале суда сказал, что не понимает, в чем его обвиняют и не признает вины. Его защита ходатайствовало об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Подозреваемая Кузьменко отметила, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура, и что означает формулировка "для дестабилизации в стране"? Она также добавила, что не признает вины по всем обвинениям.
Дугарь также не признает вины. Она сказала, что не понимает, в чем ее подозревают и познакомилась с Кузьменко и Антоненко только в 2019 году.
Сторона обвинения считает, что медсестра Дугарь установила постоянное место парковки автомобиля Шеремета.
Далее "неустановленные лица" изготовили взрывчатку: с электродетонатора, гексогена, цилиндриков с мины МОН-50, неодимовых магнитов и радиоуправляемого механизма. Устройство якобы передали Антоненко и Кузьменко.
По версии следствия, Кузьменко установила самодельное взрывное устройство под автомобиль журналиста. После этого она с Антоненко покинула место преступления.
Обвинение считает, что преступление совершили Дугарь, Кузьменко, Антоненко и группа неустановленных пособников и организаторов на чей-то заказ.
В частности, установлена следствием женщина, которая с помощью радиоустройства привела в действие взрывное устройство под автомобилем, в котором ехал журналист. После этого женщина переоделась и покинула место преступления.
После выхода из совещательной комнаты председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что клопотание об изменении меры пресечения Антоненко на личное обязательство приняли "оставить без удовлетворения".
Следующее заседание состоится 8 октября в 14:30.
Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.
По автораспределению были определены трое основных присяжных и двое запасных.
21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".
Журналисты-расследователи "Слидство.инфо" сообщали, что, по их данным, следователи получили приказ "сверху" – завершить расследование – и в ближайшее время должны это сделать.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.