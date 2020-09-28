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Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей

Понедельник, 28 сентября 2020, 18:55

Шевченковской районный суд Киева перешел по сути к рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева 28 сентября

Детали: На заседании суда присяжные приняли присягу. Защита Антоненко ходатайствовала об устранении присяжного Юрия Михайленко (пенсионер), но суд отклонил ходатайство.

Прокурор 28 сентября зачитал в зале суда сокращенный обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве медсестре Яне Дугарь, врачу Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Антоненко в зале суда сказал, что не понимает, в чем его обвиняют и не признает вины. Его защита ходатайствовало об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Подозреваемая Кузьменко отметила, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура, и что означает формулировка "для дестабилизации в стране"? Она также добавила, что не признает вины по всем обвинениям.

Дугарь также не признает вины. Она сказала, что не понимает, в чем ее подозревают и познакомилась с Кузьменко и Антоненко только в 2019 году.

Сторона обвинения считает, что медсестра Дугарь установила постоянное место парковки автомобиля Шеремета.

Далее "неустановленные лица" изготовили взрывчатку: с электродетонатора, гексогена, цилиндриков с мины МОН-50, неодимовых магнитов и радиоуправляемого механизма. Устройство якобы передали Антоненко и Кузьменко.

По версии следствия, Кузьменко установила самодельное взрывное устройство под автомобиль журналиста. После этого она с Антоненко покинула место преступления.

Обвинение считает, что преступление совершили Дугарь, Кузьменко, Антоненко и группа неустановленных пособников и организаторов на чей-то заказ.

В частности, установлена ​​следствием женщина, которая с помощью радиоустройства привела в действие взрывное устройство под автомобилем, в котором ехал журналист. После этого женщина переоделась и покинула место преступления.

После выхода из совещательной комнаты председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что лопотання об изменении меры пресечения Антоненко на личное обязательство приняли "оставить без задоводення".

Следующее заседание состоится 8 октября в 14:30.

Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

По автораспределению были определены трое основных присяжных и двое запасных.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Журналисты-расследователи "Слидство.инфо" сообщали, что, по их данным, следователи получили приказ "сверху" – завершить расследование – и в ближайшее время должны это сделать.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Дело Шеремета


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