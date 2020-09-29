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Юрченко рассказал о "неравнодушных к экологии людях", которые внесли за него 3 млн залога

Вторник, 29 сентября 2020, 12:26
Юрченко рассказал о неравнодушных к экологии людях, которые внесли за него 3 млн залога

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что за него внесли 3 млн залога "неравнодушные к ситуации с экологией люди".

Источник: Юрченко возле здания Верховной Рады 29 сентября, "Радио Свобода"

Юрченко на вопрос, кто внес за него залог: "Люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, непосредственно, занимаются проблемами полигонов...

Это просто люди неравнодушные в правовой системе в Украине и именно вопросами экологии в Киевской области".

Детали: На вопрос о том, планирует ли он ссложить мандат, депутат ответил: "Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности должен выполнять. И тем более, вы видите, что моя деятельность, видимо, кому-то мешает, и мы будем дальше бороться".

Юрченко также опроверг информацию о том, что залог за него мог внести народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов.

Он заявил, что никаких преступлений не совершал и денег не брал: "Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не побуждал и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование".

Что было раньше: 25 сентября за Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
  • 18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
  • 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавзяткакоррупцияВерховная Рада
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