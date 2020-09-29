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"Голос" написав запит до Зеленського: вимагає відкликати Фокіна з ТКГ

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:55

Народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації Тристоронньої контактної групи.

Джерело: пост Бобровської у Facebook  

Пряма мова: "Фокін – на вихід". Збираю підписи під депутатським запитом до президента про виведення Фокіна зі складу Тристоронньої контактної групи.

Під запитом вже встигло підписатися 49 народних депутатів. Не впевнена, що усі нардепи підтримають цю ініціативу, але це точно покаже справжні обличчя кожного парламентаря!"

Деталі: За словами Бобровської, заяви Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях, про особливий статус Донбасу та про припинення війни на сході "не тільки паплюжать наш авторитет на міжнародній арені, але й демонструють Путіну "зелене" світло для реалізації його кривавих планів на наших територіях".

“Фокін - на вихід”(2) Збираю підписи під депутатським запитом до Президента про виведення Фокіна зі складу...

Опубліковано Соломія Бобровська Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нардеп висловила сподівання, що "більшість народних депутатів про війну ще не забули" і підтримають її запит до Зеленського.

Фокін наразі є першим заступником голови української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

Українська правда


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