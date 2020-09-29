"Голос" написав запит до Зеленського: вимагає відкликати Фокіна з ТКГ

Народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати першого заступника глави української делегації Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна.

Джерело: пост Бобровської у Facebook

Пряма мова: "Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, ВСІ представники депутатських груп та фракцій поставили свої підписи.

Сьогодні п.Фокін має прийти ще й на комітет з питань державного будівництва. Співчуваю йому, всі на високих настроях готують свої питання".

Деталі: За словами Бобровської, заяви Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях, про особливий статус Донбасу та про припинення війни на сході "не тільки паплюжать наш авторитет на міжнародній арені, але й демонструють Путіну "зелене" світло для реалізації його кривавих планів на наших територіях".

“Фокін - на вихід”(2) Збираю підписи під депутатським запитом до Президента про виведення Фокіна зі складу... Опубліковано Соломія Бобровська Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нардеп висловила сподівання, що "більшість народних депутатів про війну ще не забули" і підтримають її запит до Зеленського.

Фокін наразі є першим заступником голови української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

Що було раніше: Народні депутати "Голосу" заявили, що підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити Фокіна.

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