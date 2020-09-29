"Голос" написал запрос к Зеленскому: требует отозвать Фокина с ТКГ

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать первого заместителя главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина.

Источник: пост Бобровской в ​​Facebook

Прямая речь: "Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи".

Детали: По словам Бобровской, заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке "не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину "зеленый" свет для реализации его кровавых планов на наших территориях".

“Фокін - на вихід”(2) Збираю підписи під депутатським запитом до Президента про виведення Фокіна зі складу... Опубліковано Соломія Бобровська Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нардеп выразила надежду, что "большинство народных депутатов о войне еще не забыли" и поддержат ее запрос к Зеленскому.

Фокин сейчас является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Что было раньше: Народные депутаты "Голоса" заявили, что подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Фокина.

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