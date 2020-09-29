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"Голос" написал запрос к Зеленскому: требует отозвать Фокина с ТКГ

Вторник, 29 сентября 2020, 14:55
Голос написал запрос к Зеленскому: требует отозвать Фокина с ТКГ
Фото uain.press

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать первого заместителя главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина.

Источник: пост Бобровской в ​​Facebook

Прямая речь: "Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи".

Детали: По словам Бобровской, заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке "не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину "зеленый" свет для реализации его кровавых планов на наших территориях".

“Фокін - на вихід”(2) Збираю підписи під депутатським запитом до Президента про виведення Фокіна зі складу...

Опубліковано Соломія Бобровська Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нардеп выразила надежду, что "большинство народных депутатов о войне еще не забыли" и поддержат ее запрос к Зеленскому.

Фокин сейчас является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Что было раньше: Народные депутаты "Голоса" заявили, что подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Фокина.

Предыстория:

  • Ранее Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
  • Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительство ООН для проведения там местных выборов.
  • Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Украинская правда

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Темы: ГолосТКГЗеленский
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