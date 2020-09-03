У Словаччині суд виправдав бізнесмена Кочнера у справі про вбивство журналіста

Словацький суд виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, якому були висунуті звинувачення в замовному вбивстві журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок прийняв рішення на засіданні в четвер. Суд також виправдав Алену Жужову, яку звинувачення вважало посередником у вбивстві.

На думку суду, діяння сталося, але не доведено, що вони обидва були причетні до вбивства.

Колишній поліцейський Томаш Сабо, котрий доставив вбивцю на місце події, був засуджений до 25 років тюремного ув'язнення в тюрмі суворого режиму.

Батьки вбитого Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової прийшли на оголошення вироку. Після того, як пролунав несподіваний вердикт у справі, вони плакали і покинули зал засідань.

Кочнер був засуджений тільки до грошового штрафу в розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. Жужова була повністю виправдана.

Суддя Ружена Сабова заявила в обґрунтуванні рішення, що в справі про незаконне володіння зброєю і торгівлі зброєю суд взяв до уваги пом'якшувальну обставину, що Кочнер вів нормальний спосіб життя до скоєння злочину. "Суд також взяв до уваги пом'якшувальну обставину: він зізнався в злочині і щиро жалкував про це", - сказав Сабова.

Цей вирок може бути оскаржений.

Згідно з обвинувальним висновком, Кочнер замовив вбивство Куцяка з помсти за те, що журналіст вказав на його масштабний економічний злочин, що також могло перешкодити Кочнеру зайнятися політикою.

У справі вже винесені два вироки. В кінці 2019 року Золтан Андруско був засуджений до 15 років ув'язнення як посередник у вбивстві. Після арешту Андруско співпрацював зі слідчими і був свідком в суді.

У квітні цього року суд також відправив у в'язницю на 23 роки колишнього професійного військового Мирослава Марчека, який зізнався у вбивстві журналіста і його нареченої і бізнесмена Петера Мольнара.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Кончер був визнаний винним у справі про фальшування фінансових документів і засуджений на 19 років. Кочнер оскаржує це рішення.

Нагадаємо, 27-річного Куцяка застрелили в груди, а Кушнірову - в голову в їхньому будинку в місті Велька Мача, на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Вбивства викликали великі вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду. Куцяк також розслідував можливу корупцію уряду.