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На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд

Четвер, 3 вересня 2020, 23:58
На Буковині зафіксували коронавірусний рекорд

Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Пряма мова Осачука: "Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні".

Деталі: Всього в області 162 хворих за добу. Одужали 73 людини, а зробили 3 вересня 1034 тести.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірусепідемія
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