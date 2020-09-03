Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд

Четвер, 3 вересня 2020, 23:58

Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Пряма мова Осачука: "Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні".

Деталі: Всього в області 162 хворих за добу. Одужали 73 людини, а зробили 3 вересня 1034 тести.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Усі новини...
Чернівецька область
Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні
На Буковині вдвічі зменшилася кількість заражень COVID-19
На Буковині зафіксували 117 хворих на COVID-19: найменше за три тижні
Останні новини
23:58
На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд
23:38
Збірна України розпочала Лігу Націй з перемоги над Швейцарією
23:13
Через COVID-19 закрили школу на Київщині – захворів вчитель
22:53
відеоНафтопродукти з російського заводу Медведчука продають у США, де політик під санкціями – "Схеми"
22:37
Отруєння Навального: ЄС допускає запровадження санкцій проти РФ
22:09
Напередодні паломництва хасидів на в'їзді до Умані встановлять КПП
21:47
Шмигаль натякнув, що батько Зеленського може отримати довічну стипендію
21:31
Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
21:18
Через коронавірус у директора на карантин пішла школа на Тернопільщині
21:07
Пожежі на Харківщині: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!