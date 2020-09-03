На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд

Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Пряма мова Осачука: "Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні".

Деталі: Всього в області 162 хворих за добу. Одужали 73 людини, а зробили 3 вересня 1034 тести.

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