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У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв

Середа, 30 вересня 2020, 11:39

У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, який зазнав аварії під Харковом, не відповідає дійсності.

Джерело: керівник ГСУ ДБР Максим Борчаковський, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун, не відповідає дійсності".

Деталі: Разом з тим Борчаковський сказав, що всі ці обставини встановлюються в ході технічного розслідування головною інспекцією Міноборони.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Теми: Катастрофа АН26авіакатастрофиУкраїнаХарків


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