У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв

У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, який зазнав аварії під Харковом, не відповідає дійсності.

Джерело: керівник ГСУ ДБР Максим Борчаковський, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун, не відповідає дійсності".

Деталі: Разом з тим Борчаковський сказав, що всі ці обставини встановлюються в ході технічного розслідування головною інспекцією Міноборони.

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