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В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал

Среда, 30 сентября 2020, 11:39

В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе левого двигателя Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности.

Источник: руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, "Интерфакс- Украина"

Прямая речь: "Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности".

Детали: Вместе с тем Борчаковский сказал, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.

Темы: Катастрофа АН26авиакатастрофыУкраинаХарьков


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