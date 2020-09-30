В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал

В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе левого двигателя Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности.

Источник: руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, "Интерфакс- Украина"

Прямая речь: "Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности".

Детали: Вместе с тем Борчаковский сказал, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.

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