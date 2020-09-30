Розшифрування "чорних скриньок" Ан-26 очікують до кінця тижня – Уруський

Завершення розшифрування бортових самописців літака Ан-26, який розбився поблизу Чугуєва Харківської області, очікується до кінця тижня.

Джерело: голова урядової слідчої комісії, віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook

Пряма мова: "Робота над розшифруванням бортових самописців триває. Вони знаходяться в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифрування очікується на цьому тижні"

Деталі: Він додав, що слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менше, за словами Уруського, стає зрозумілим, що "на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах".

Голова урядової слідчої комісії розповів, що в рамках розслідування авіакатастрофи Ан-26 уже призначили судово-медичні експертизи, провели виїмку документів щодо організації та проведення польотів, допитали понад 40 свідків катастрофи.

Крім того, на окремому майданчику на території військової частини А4104 уже збирають фюзеляж літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи.

Також триває експертиза ДНК загиблих під час трагедії, результати аналізів очікують приблизно за два тижні.

Уруський розповів, що стан курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив під час катастрофи, стабільний, він "швидко йде на поправку".

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