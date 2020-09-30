Расшифровку "черных ящиков" Ан-26 ожидают до конца недели – Уруский

Завершение расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается до конца недели.

Источник: председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе".

Детали: Он добавил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, по словам Уруского, становится понятным, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".

Председатель правительственной следственной комиссии рассказал, что в рамках расследования авиакатастрофы Ан-26 уже назначили судебно-медицинские экспертизы, провели выемку документов по организации и проведению полетов, допросили более 40 свидетелей катастрофы.

Кроме того, на отдельной площадке на территории военной части А4104 уже собирают фюзеляж самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы.

Также продолжается экспертиза ДНК погибших во время трагедии, результаты анализов ожидают примерно через две недели.

Уруский рассказал, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил во время катастрофы, стабильное, он "быстро идет на поправку".

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