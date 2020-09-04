Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк був призначений в комісію з євроатлантичної інтеграції ще за діяльності попереднього уряду минулого року.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Стефанішиної: "Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України заснована 2001 року. Вона існувала у різних форматах, але суть її діяльності була така сама - майданчик для роботи над прискоренням вступу України до НАТО. Перелік органів, які входять до складу Комісії кілька разів оновлювався. Включення представників Державної судової адміністрації та іще цілої низки органів було ініційоване за попереднього уряду. Тоді ж до складу комісії увійшов голова ДСА Зіновій Холоднюк. Це не нове призначення".

Деталі: За словами Стефанішиної, якби на посаді голови ДСА була інша особа, то саме така особа увійшла би до складу Комісії, бо в орган входить посадова особа, а не конкретний громадянин.

Стефанішина пояснила, що пропозиції щодо кандидатур до Комісії подають самі органи, а від ДСА надійшла тільки одна кандидатура - Зеновій Холоднюк. За процедурою немає можливості самовільно змінити цю кандидатуру, якщо ДСА її подала.

Вона зазначила, що у складі комісії понад 40 посадовців, рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії: "Одна конкретна особа у складі комісії не може вирішити долю жодного питання без підтримки більшості від складу комісії. Мета роботи комісії – координація. У ній не розподіляються державні кошти, не призначаються ТОП-посадовці. Всі рішення - це робочі питання над реформами, які наближують Україну до НАТО".

Також Стефанішина наголосила, що до складу комісії включена велика кількість представників органів влади, щоб вони більш активно працювали над реформами щодо НАТО.

Що було раніше: 4 вересня президент Володимир Зеленський призначив членом комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, якого разом із суддями ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.