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Німеччина пригрозила Лукашенку посиленням санкцій

Субота, 5 вересня 2020, 16:45
Німеччина пригрозила Лукашенку посиленням санкцій

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пригрозив Александру Лукашенку, який виконує обов’язки президента Білорусі, подальшим посиленням обмежувальних заходів.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Як Європейський Союз, ми не визнаємо вибори і прийняли рішення про санкції. Зараз ми це реалізуємо. Якщо Лукашенко не відреагує, то підуть подальші санкції", - сказав Маас.

У той же час міністр дав зрозуміти, чого він чекає від керівництва в Мінську: "Я вимагаю від Лукашенка, щоб він вів переговори з опозицією, щоб вибори були повторені, щоб Лукашенко негайно припинив саджати у в'язницю і жорстоко поводитися з мирними демонстрантами, щоб він поважав права людини і поважав свободу преси".

Раніше німецьке видання Welt опублікувало інформацію про те, що ЄС планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни.

За даними видання, проти включення Лукашенко до списку санкцій виступає Німеччина, яку підтримують Франція і Італія.

Акції невдоволених фальсифікаціями виборів президента не припиняються по всій Білорусі вже майже чотири тижні.

Як повідомлялося,  у Мінську в суботу проходить акція протесту студентів, кількох її учасників затримали на самому початку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкосанкціїНімеччина
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