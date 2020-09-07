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У Херсоні порушник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:35
У Херсоні порушник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра

У Херсоні чоловік, у помешканні якого правоохоронці проводили обшук через зберігання наркотиків, намагався втекти на автомобілі і протягнув 24-річного поліцейського на капоті з 500 метрів.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Потерпілий – оперуповноважений Корабельного відділення поліції – разом із колегами проводив санкціонований обшук за адресою мешкання 48-річного чоловіка на предмет зберігання наркотичних засобів.

Під час заходів власник помешкання раптово сів за кермо свого автомобіля та, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Зловмисник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра".

Деталі: Втікач намагався покинути межі області, але на 11 кілометрі від стаціонарного посту "Пасат", що на автотрасі "Херсон-Джанкой-Феодосія" оперативники наздогнали і затримали чоловіка.

 

Наразі херсонцю повідомили про підозру за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

 

Українська правда
Теми: поліціяХерсон
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