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ОБСЄ нарахувала майже тисячу порушень "тиші" за час перемир’я

Понеділок, 7 вересня 2020, 23:38

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир’я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Джерело: звіт ОБСЄ від 7 вересня

Деталі: Починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли.

Що було раніше:

  • 6 вересня штаб ООС повідомив про загибель двох військовослужбовців, які були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
  • Формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.
  • Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.
  • Біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаОБСЄ


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