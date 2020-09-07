ОБСЄ нарахувала майже тисячу порушень "тиші" за час перемир’я

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир’я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Джерело: звіт ОБСЄ від 7 вересня

Деталі: Починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли.

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