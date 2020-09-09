Українські партії у серпні віддали пів мільйона доларів на рекламу в Facebook

Українські політики та партії у серпні сумарно витратили від 425 469 до 576 345 доларів на політичну рекламу у соцмережах.

Джерело: громадянська мережа ОПОРА

Деталі: Згідно з дослідженням ОПОРИ, десять найбільших рекламодавців сплатили 98 406 доларів за трансляцію 1 356 дописів політичного змісту.

При цьому вперше за 2020 рік у першій десятці найбільших рекламодавців місяця – сторінки відразу шести політичних партій.

Найбільше сплатила партія "За майбутнє" – 22 520 доларів.

Другою за активністю була партія "Слуга народу" – 11 641 доларів. Вартість кожного окремого оголошення – здебільшого до 100 доларів, а максимальне охоплення – 450-500 тисяч користувачів.

Партія "Наш край" заплатила за політичну рекламу 10 481 доларів, "Перемога Пальчевського" – 10 431 долар.

"Издание "Лица" інвестувало в агітацію у соцмережах 8 026 доларів (сторінка дніпропетровської інтернет-газети "Лица".

Партія "Пропозиція" витратила на платні промо 7 779 доларів. Сторінка Polit Online – 7 300 доларів.

Кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук заплатила за агітацію у соцмережах 7 273 доларів.

Партія "Голос" витратила 6 604 долари.

Крім того 6 351 долар було витрачено на рекламу сторінки експрем'єра Володимира Гройсмана.

При цьому одразу за першими десятьма сторінками з найбільшими інвестиціями у рекламу політичного контенту, присутня сторінка лідера партії "За майбутнє", чинного народного депутата Ігоря Палиці. Ця сторінка створена 16 липня 2020 року. Витрати на трансляцію рекламного контенту (30 оголошень) протягом 1-30 серпня зі сторінки склали майже 6 000 доларів, однак за 31 серпня це число значно зросло.

Загалом у серпні українські політики й партії у Facebook та Instagram розмістили майже вдвічі більше рекламних оголошень політичного характеру, ніж за попередній місяць – 20 930 дописів.