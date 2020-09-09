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Лукашенко: Протестувальники отримують сигнали з космосу

Середа, 9 вересня 2020, 16:09
Лукашенко: Протестувальники отримують сигнали з космосу
Радіо Свобода

Виконуючий обов'язки Олександр Лукашенко заявив, що 23 серпня прибув на вертольоті до Палацу незалежності, коли присутні там протестувальники розійшлися, "отримавши сигнал з космосу" про його наближення.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Видання публікує відео спілкування Лукашенка з представниками контрольованих Кремлем федеральних ЗМІ Росії

За версією Лукашенка, це не він злякався учасників акції. Це учасники акції отримали сигнал з космосу про наближення Лукашенка і тому поспішили забратися куди подалі. За словами в.о. президента за всім "стоять американці, які керували учасниками акції біля Палацу незалежності".

Пряма мова: "Я бачив, що робиться в Білорусі, і ви пам'ятаєте, вони тоді вперше кинулися сюди, до Палацу незалежності. Ясно, що ми цей варіант прораховували і Палац незалежності був захищений так, як слід. Але коли вони рушили сюди, поруч, у Дроздах, буквально кілометра два звідси, через озеро у мене вертоліт президентський... Я думаю: я повинен подивитися, що там діється.

Я сідаю у вертоліт, але вони ж, сволочі, американці ж ведуть, вони ж з космосу бачать все, і вони в свій центр під Варшавою дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось як тільки президентський вертоліт піднявся, а це буквально, ну ось якщо безпосередньо, півтора кілометра, так було, по-моєму, - вони побігли. Вони почали розходитися... Я низько опустився на вертольоті і дивився, коли вони йти почали від Палацу незалежності".

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Що передувало: Під час акції протесту в Мінську 23 серпня біля Палацу Незалежності телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу в бронежилеті і з автоматом у руках.

У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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