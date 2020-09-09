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У МЗС РФ відповіли на заяву міністрів G7 щодо отруєння Навального

Середа, 9 вересня 2020, 18:31

У Росії заявили, що Німеччина відмовляється "налагодити щільний діалог" з російськими медиками у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді МЗС РФ на заяву глав МЗС країн Групи семи (G7).

"На тлі такого неконструктивного підходу німецьких властей тривають безпідставні нападки на Росію. Розгорнута масована дезінформаційна кампанія явно свідчить про те, що основне завдання її ініціатори бачать не в турботі про здоров'я А.Навального і з'ясуванні справжніх причин його госпіталізації, а в мобілізації санкційних настроїв", - йдеться в заяві.

У російському міністерстві також заявили, що "наполегливо домагаються від німецької сторони надання даних медичного обстеження А.Навального, включаючи інформацію про результати біохімічних досліджень".

Раніше стало відомо, що Федеральна асоціація лікарів Німеччини (BÄK) відхилила пропозицію російських колег про створення спільної групи для проведення медичної експертизи щодо отруєння Навального.

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального і покарати винних.

Як зазначається, Німеччина поінформувала партнерів по G7 про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок", розробленої Росією.

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Теми: НавальнийG7РосіяМЗС


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