Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу

Президент США Дональд Трамп зізнався журналісту Бобу Вудворду, що він свідомо применшував значення коронавірусу на початку цього року, знаючи, що вірус смертельний і значно серйозніший, ніж сезонний грип.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новій книзі журналіста "Лють", копії примірників якої отримали Washington Post та CNN. ЗМІ також опублікували аудіоуривки інтерв'ю з президентом США, які підтверджують сказане Трампом.

"Ви просто дихаєте повітрям, ось як це відбувається… Це дуже делікатне питання. Крім того, він більш смертельний, ніж навіть ваш важкий грип", - сказав Трамп у інтерв’ю Вудворду 7 лютого.

У той час Трамп говорив американцям, що вірус не гірший від сезонного грипу, пророкуючи, що він скоро зникне, і наполягав на тому, що уряд США повністю контролює захворювання, нагадує WP.

Лише через кілька тижнів Трамп публічно визнав, що вірус не є звичайним грипом, і що він може передаватися через повітря.

У інтерв’ю Вудворду 19 березня Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу.

"Я хотів завжди применшувати його… Мені все ще подобається применшувати, тому що я не хочу викликати паніку", - зізнався президент США всього через кілька днів після того, як оголосив у країні надзвичайну ситуацію через коронавірус.

У лютому Трамп публічно передбачав, що до квітня, "коли стане трохи тепліше, коронавірус дивовижним чином зникне".

Окрім дослідження того, як Трамп впорався з пандемією, нова книга Вудворда охоплює расові відносини, дипломатію з Північною Кореєю і ряд інших питань, що були на порядку денному президента США протягом останніх двох років.

Книга частково грунтується на 18 інтерв'ю, які Вудворд провів з президентом в період з грудня по липень. Частина цитат в книзі були отримані в результаті "глибоких" бесід з джерелами, розповів журналіст.