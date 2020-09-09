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Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу

Середа, 9 вересня 2020, 21:02

Президент США Дональд Трамп зізнався журналісту Бобу Вудворду, що він свідомо применшував значення коронавірусу на початку цього року, знаючи, що вірус смертельний і значно серйозніший, ніж сезонний грип.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новій книзі журналіста "Лють", копії примірників якої отримали Washington Post та CNN. ЗМІ також опублікували аудіоуривки інтерв'ю з президентом США, які підтверджують сказане Трампом.

"Ви просто дихаєте повітрям, ось як це відбувається… Це дуже делікатне питання. Крім того, він більш смертельний, ніж навіть ваш важкий грип", - сказав Трамп у інтерв’ю Вудворду 7 лютого. 

У той час Трамп говорив американцям, що вірус не гірший від сезонного грипу, пророкуючи, що він скоро зникне, і наполягав на тому, що уряд США повністю контролює захворювання, нагадує WP.

Лише через кілька тижнів Трамп публічно визнав, що вірус не є звичайним грипом, і що він може передаватися через повітря. 

У інтерв’ю Вудворду 19 березня Трамп визнав, що свідомо применшував загрозу коронавірусу. 

"Я хотів завжди применшувати його… Мені все ще подобається применшувати, тому що я не хочу викликати паніку", - зізнався президент США всього через кілька днів після того, як оголосив у країні надзвичайну ситуацію через коронавірус.

У лютому Трамп публічно передбачав, що до квітня, "коли стане трохи тепліше, коронавірус дивовижним чином зникне".

Окрім дослідження того, як Трамп впорався з пандемією, нова книга Вудворда охоплює расові відносини, дипломатію з Північною Кореєю і ряд інших питань, що були на порядку денному президента США протягом останніх двох років. 

Книга частково грунтується на 18 інтерв'ю, які Вудворд провів з президентом в період з грудня по липень. Частина цитат в книзі були отримані в результаті "глибоких" бесід з джерелами, розповів журналіст.

Теми: Трампкоронавірус


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