Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:01
Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Уряд Вірменії повідомляє про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному Twitter уряду Вірменії.

"Внаслідок обстрілу азербайджанських військових щойно у Мартуні в Арцаху (самопроголошений Нагірний Карабах - ЄП) отримали поранення двоє репортерів, громадяни Франції, з видання Le Monde. Їх перевозять до міського госпіталю. У групі були й інші журналісти", - йдеться у повідомленні.

Аналогічне повідомлення розмістило МЗС Вірменії.

Оновлено: Le Monde підтвердив поранення двох своїх колег. МЗС Франції та посольство у Вірменії поки не відреагували на звістку про інцидент.

Нагадаємо, з 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії. 

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану.

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменіяФранціяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: