Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху
Уряд Вірменії повідомляє про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному Twitter уряду Вірменії.
"Внаслідок обстрілу азербайджанських військових щойно у Мартуні в Арцаху (самопроголошений Нагірний Карабах - ЄП) отримали поранення двоє репортерів, громадяни Франції, з видання Le Monde. Їх перевозять до міського госпіталю. У групі були й інші журналісти", - йдеться у повідомленні.
Аналогічне повідомлення розмістило МЗС Вірменії.
На момент цієї публікації Le Monde не підтвердив інформацію про поранення своїх колег. МЗС Франції та посольство у Вірменії поки не відреагували на звістку про інцидент.
#Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the #France) from @lemondefr in #Martuni, #Artsakh. They are being transported to city hospital. There were more journalists in the group. #ArtsakhStrong #StopAzerbaijaniAggression— Government of Armenia (@armgov) October 1, 2020
Нагадаємо, з 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
Urgent❗️: 2 reporters (citizens of #France) from @lemondefr got injured in #Martuni region of #Artsakh from #Azerbaijani bombardment. They are being transported to the hospital.— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 1, 2020
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