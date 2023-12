Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Уряд Вірменії повідомляє про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному Twitter уряду Вірменії.

"Внаслідок обстрілу азербайджанських військових щойно у Мартуні в Арцаху (самопроголошений Нагірний Карабах - ЄП) отримали поранення двоє репортерів, громадяни Франції, з видання Le Monde. Їх перевозять до міського госпіталю. У групі були й інші журналісти", - йдеться у повідомленні.

Аналогічне повідомлення розмістило МЗС Вірменії.

Оновлено: Le Monde підтвердив поранення двох своїх колег. МЗС Франції та посольство у Вірменії поки не відреагували на звістку про інцидент.

#Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the #France) from @lemondefr in #Martuni, #Artsakh. They are being transported to city hospital. There were more journalists in the group. #ArtsakhStrong #StopAzerbaijaniAggression