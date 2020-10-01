Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:01

Уряд Вірменії повідомляє про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному Twitter уряду Вірменії.

"Внаслідок обстрілу азербайджанських військових щойно у Мартуні в Арцаху (самопроголошений Нагірний Карабах - ЄП) отримали поранення двоє репортерів, громадяни Франції, з видання Le Monde. Їх перевозять до міського госпіталю. У групі були й інші журналісти", - йдеться у повідомленні.

Аналогічне повідомлення розмістило МЗС Вірменії.

На момент цієї публікації Le Monde не підтвердив інформацію про поранення своїх колег. МЗС Франції та посольство у Вірменії поки не відреагували на звістку про інцидент.

Нагадаємо, з 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії. 

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану.

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменіяФранціяЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

оновлено, відеоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

інфографіка"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ

Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком

4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

Усі новини...
Нагірний Карабах
Президент Азербайджану назвав умову припинення вогню у Нагірному Карабаху
ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії
Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба
Останні новини
14:01
оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО
14:01
Двоє журналістів Le Monde отримали поранення внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху
13:59
У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду
13:58
У Telegram з'явилась функція коментування постів
13:56
мапаУ п’ятницю в Україні збережеться мряка, але на вихідні потепліє
13:52
Препарат, який нахвалював Трамп, не допомагає вберегтися від COVID-19. Дослідження
13:51
За 4 роки Google продала 18 мільйонів смартфонів Pixel. Samsung і Apple - більше мільярда
13:50
відео"Батя, кидай велосипед, згориш": патрульні показали, як рятували людей на Луганщині
13:47
В Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння "для власного споживання"
13:39
Політики на рекламу у Facebook витратили понад $2,5 млн
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!