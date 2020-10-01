Новини 1 жовтня: пожежа на Луганщині, місцеві вибори

Кількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась, "Слуга народу" на місцевих виборах не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ" — актуальні новини 1 жовтня.

Про Луганщину

Внаслідок пожеж у Луганській області загинули 9 осіб та щонайменше 10 осіб госпіталізовано.

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".

Станом на обід 1 жовтня пожежі вразили понад 11 тисяч гектарів земель, зранку повідомлялося, що вогонь пошкодив 9,3 тис. га.

У селищі Станиця Луганська палає вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.

Про місцеві вибори

Рейтинг "Слуги народу" за менш ніж місяць до місцевих виборів склав 15,5%, партія випереджає найближчих суперників "ЄС" і "ОПЗЖ" на 4 відсоткових пункти.

Водночас, за результатами опитування "Рейтинг", 63% українців вважають, що на місцевому рівні важливіше мати досвідчених політиків, ніж "нові обличчя".

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