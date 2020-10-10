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Головні новини п’ятниці і ночі: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

Субота, 10 жовтня 2020, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня, Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях, — актуальні новини 9 жовтня.

Про карантин вихідного дня

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Про безкоштовні ПЛР-тести

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

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Про інші важливі новини

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Суми та Канів Черкаської області.

Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

Верховний Суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, але вирішив не карати Володимира Зеленського за використання російської ще на початку каденції.

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.

Результатом тривалих перемовин Вірменії та Азербайджану стала домовленість про перемир’я, яке вступає в силу з 12:00 10 жовтня. 

Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом. 

9 жовтня у світі був встановлений черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус – близько 353 тисяч нових випадків.

Українська правда
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