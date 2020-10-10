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Главные новости пятницы и ночи: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты

Суббота, 10 октября 2020, 08:00

В Украине предлагают ввести карантин выходного дня, Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях, — актуальные новости 9 октября.

О карантине выходного дня

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

О бесплатных ПЦР-тестах

Отныне украинцы смогут бесплатно сдать тесты полимеразной цепной реакции на выявление COVID-19 в частной лаборатории.

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О других важных новостях

9 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Сумы и Канев Черкасской области.

Виталий Кличко обратился к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей, но решил не наказывать Владимира Зеленского за использование русского еще в начале каденции.

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию.

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Результатом длительных переговоров Армении и Азербайджана стали договоренность о перемирии, которое вступает в силу с 12:00 10 октября. 

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом. 

9 октября в мире был установлен очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирус – около 353 тысяч новых случаев.

Украинская правда


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