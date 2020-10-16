Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, то есть освободив на испытательный срок в один год.

Источник: Watchers.Media

Детали: Такое решение принял судья Дмитрий Осик. Оно стало результатом соглашения Павловского со следствием. Стороны могут обжаловать приговор в течение месяца.

В ходе слушания Павловский извинился перед отцом Екатерины Гандзюк.

Адвокаты другого фигуранта дела Владислава Мангера хотели приобщить к делу гражданский иск, но суд отказал. Представитель пострадавших Ольга Веретильник предположила, что защитники Мангера таким образом пытались затянуть рассмотрение дела.

Несмотря на условный приговор, Павловский останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела, о Херсонской преступной группировке, следствие по которому еще продолжается.

Предыстория: Ранее на судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

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