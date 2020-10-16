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Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Пятница, 16 октября 2020, 18:14
Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, то есть освободив на испытательный срок в один год.

Источник: Watchers.Media

Детали: Такое решение принял судья Дмитрий Осик. Оно стало результатом соглашения Павловского со следствием. Стороны могут обжаловать приговор в течение месяца.

В ходе слушания Павловский извинился перед отцом Екатерины Гандзюк.

Адвокаты другого фигуранта дела Владислава Мангера хотели приобщить к делу гражданский иск, но суд отказал. Представитель пострадавших Ольга Веретильник предположила, что защитники Мангера таким образом пытались затянуть рассмотрение дела.

Несмотря на условный приговор, Павловский останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела, о Херсонской преступной группировке, следствие по которому еще продолжается.

Предыстория: Ранее на судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

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Что было раньше:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • В апреле СБУ заявила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк
  • 12 июня досудебное расследование по делу Гандзюк продолжили ввиду новых обстоятельств. В тот же день Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера, 16 июня СБУ сделала это, 17 июня его задержали, а 19-го – взяли под стражу.

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Темы: нападение на Гандзюкубийствосуд
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