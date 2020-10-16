Новини 16 жовтня: Зеленський і опитування, отруєння Навального та ФСБ

Зеленський попросив українців написати теми для наступних опитувань, Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального, — актуальні новини 16 жовтня.

Про Зеленського і опитування

Президент Володимир Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань. Як приклад глава держави назвав легалізацію зброї чи подвійне громадянство.

У Зеленського пояснили, навіщо 5-те питання: Україні потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань.

В Офісі президента також заявляють, що питання про легалізацію медичного канабісу з’явилось в опитуванні від Зеленського, оскільки препаратів на основі марихуани потребують не менше двох мільйонів українців.

А питання щодо зменшення кількості нардепів пов’язане із децентралізацією – регіони отримають більші повноваження, тому допомога такої великої кількості нардепів не потрібна.

Про отруєння Навального та ФСБ

Західні служби безпеки дійшли висновку, що отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального відбулося при безпосередній організації ФСБ Росії.

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