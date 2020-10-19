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Опублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:49

Постраждалий колишній в’язень Кремля Володимир Балух продовжує реабілітацію в лікарні, він уже ходить.

Джерело: нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди:) Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя  в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає . Сьогодні  зробили контрольні знімки . Динаміка позитивна".

Деталі: Геращенко написала, що лікарі навіть дозволили провідати друга іншому нардепу Ахтему Чийгозу, та оприлюднила фото.

 

Що передувало: 9 жовтня Геращенко повідомила, що Володимир Балух почав говорити, та що його переведуть з реанімації до нейрохірургії.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Балух


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