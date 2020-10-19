Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:49
Опублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить

Постраждалий колишній в’язень Кремля Володимир Балух продовжує реабілітацію в лікарні, він уже ходить.

Джерело: нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди:) Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя  в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає . Сьогодні  зробили контрольні знімки . Динаміка позитивна".

Деталі: Геращенко написала, що лікарі навіть дозволили провідати друга іншому нардепу Ахтему Чийгозу, та оприлюднила фото.

 

Що передувало: 9 жовтня Геращенко повідомила, що Володимир Балух почав говорити, та що його переведуть з реанімації до нейрохірургії.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Балух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Балух
Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом
Балуха допитали слідчі
Балуха виписали з лікарні після побиття
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: