Опублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить
Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:49
Постраждалий колишній в’язень Кремля Володимир Балух продовжує реабілітацію в лікарні, він уже ходить.
Джерело: нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook
Пряма мова: "Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди:) Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає . Сьогодні зробили контрольні знімки . Динаміка позитивна".
Деталі: Геращенко написала, що лікарі навіть дозволили провідати друга іншому нардепу Ахтему Чийгозу, та оприлюднила фото.
Що передувало: 9 жовтня Геращенко повідомила, що Володимир Балух почав говорити, та що його переведуть з реанімації до нейрохірургії.
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда