Обнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит
Понедельник, 19 октября 2020, 11:49
Пострадавший бывший узник Кремля Владимир Балух продолжает реабилитацию в больнице, он уже ходит.
Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды:) На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная".
Детали: Геращенко написала, что врачи даже разрешили навестить друга нардепу Ахтему Чийгозу, и обнародовала фото.
Что предшествовало: 9 октября Геращенко сообщила, что Владимир Балух начал говорить, и что его переведут из реанимации в нейрохирургию.
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
Украинская правда