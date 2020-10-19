Обнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит

Пострадавший бывший узник Кремля Владимир Балух продолжает реабилитацию в больнице, он уже ходит.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды:) На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная".

Детали: Геращенко написала, что врачи даже разрешили навестить друга нардепу Ахтему Чийгозу, и обнародовала фото.

Что предшествовало: 9 октября Геращенко сообщила, что Владимир Балух начал говорить, и что его переведут из реанимации в нейрохирургию.

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