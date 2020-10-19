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Обнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит

Понедельник, 19 октября 2020, 11:49
Обнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит

Пострадавший бывший узник Кремля Владимир Балух продолжает реабилитацию в больнице, он уже ходит.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды:) На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная".

Детали: Геращенко написала, что врачи даже разрешили навестить друга нардепу Ахтему Чийгозу, и обнародовала фото.

 

Что предшествовало: 9 октября Геращенко сообщила, что Владимир Балух начал говорить, и что его переведут из реанимации в нейрохирургию.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда

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Темы: Балух
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