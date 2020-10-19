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Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Понеділок, 19 жовтня 2020, 21:23
Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука, За три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів, — актуальні новини 19 жовтня.

Про Медведчука і Стуса

Суд зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.  

У видавництві VIVAT вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду. Тим часом книгу "Справа Василя Стуса" після рішення суду розкупили впродовж години.

Про виведені мільярди

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.

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