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Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Понедельник, 19 октября 2020, 21:23
Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке, За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов, — актуальные новости 19 октября.

О Медведчуке и Стусе

Суд обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

В издательстве VIVAT решили обжаловать решение Дарницкого райсуда. Тем временем книгу "Дело Василия Стуса" после решения суда раскупили в течение часа.

О выведенных миллиардах

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что за три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22,4 млрд долларов.

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