COVID на Київщині: антирекорд померлих, усе більше госпіталізованих

На Київщині 1 жовтня внаслідок COVID-19 померли 8 хворих, підтвердили COVID-19 у 149 осіб, а за останній тиждень вересня суттєво зросла кількість госпіталізованих людей

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров’я КОДА Олександр Світлий, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов на брифінгу

Деталі: 1 жовтня в області додалося 149 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. При цьому 8 мешканців Київщини померли внаслідок коронавірусної хвороби. Це новий антирекорд Київської області.

Всього від початку епідемії через коронавірус у Київській області померли 186 людини віком від 28 до 94 років; одужали 5639 осіб, а медичне спостереження встановлено за 23 481 контактною особою.

За останній тиждень кількість викликів "швидкої" у Київській області зросла з 27 до 60 на добу, є тенденція до збільшення кількості пацієнтів із COVІD-19 або з підозрою на хворобу, яким необхідна госпіталізація.

Так, 30 вересня до госпітальних баз потрапили 33 людини. Зараз у лікарнях із хворими працюють 42 медичні команди.

За останній тиждень у Київській області спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих за добу пацієнтів з COVID-19 та підозрою: із 19-ти осіб 21 вересня до 33-х 30 вересня.

Станом на 30 вересня 550 жителів Київщини перебували на стаціонарному лікуванні. Із них – 388 пацієнтів мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірус, ще 162 людей очікують результатів ПЛР-тестування.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі становить 50,7%.

Торкунов зазначив, що поки в лікарнях області вистачає як ліжок, так і лікарів, але з часом медичних працівників може виявитися недостатньо, якщо кількість хворих у лікарнях збільшиться критично.

Статистика коронавірусу в Україні за 1 жовтня ДАНІ СИСТЕМИ COTA, МОНІТОРИНГ АПАРАТУ РНБОУ

Довідка: Пацієнтів із COVID-19 у Київській область приймають 12 госпітальних баз. Вони розраховані на 1115 інфекційних ліжок. За даними КОДА, за період карантину стаціонарне лікування отримали загалом 1785 хворих – це 19,5% від загальної кількості хворих.

У центрах первинної медико-санітарної допомоги створено 37 мобільних бригад, що здійснюють забір біоматеріалу на ПЛР дослідження у пацієнтів з підозрою на COVID – 19 на амбулаторному етапі. Мобільні бригади здійснили 13514 тестувань, в середньому 365 тестувань на одну бригаду.

Від УП: Київська область, на відміну від решти областей, рахує дані щодо коронавірусної хвороби за адміністративним принципом, а не за територіальним – тож столицю Київ у статистиці не враховують. Тим часом у Києві за 1 жовтня 447 нових випадків COVID, померли 10 осіб, одужали 312, активно хворіють 15 948 людей. А на Київщині ж – 149 діагнозів за добу, померли 8 осіб, про одужання даних немає, активна хвороба у 3 603 жителів області.