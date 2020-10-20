Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха

Состояние здоровья пострадавшего экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха еще не позволяет его опросить правоохранителям.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший все еще находится в больнице и нуждается в медицинском наблюдении. Состояние его здоровья пока не позволяет проводить с ним следственные действия, при которых возможно упоминание обстоятельств преступления. Как только это будет возможно, следственные действия будут проведены".

Детали: Максимец напомнила, что подозреваемый в причинении тяжких травм гляделки сейчас под стражей. 19 сентября по ходатайству прокурора суд арестовал его на 2 месяца. По словам пресс-секретаря прокуратуры, он признает вину.

Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.

Предыстория: