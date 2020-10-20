Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха
Состояние здоровья пострадавшего экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха еще не позволяет его опросить правоохранителям.
Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Пострадавший все еще находится в больнице и нуждается в медицинском наблюдении. Состояние его здоровья пока не позволяет проводить с ним следственные действия, при которых возможно упоминание обстоятельств преступления. Как только это будет возможно, следственные действия будут проведены".
Детали: Максимец напомнила, что подозреваемый в причинении тяжких травм гляделки сейчас под стражей. 19 сентября по ходатайству прокурора суд арестовал его на 2 месяца. По словам пресс-секретаря прокуратуры, он признает вину.
Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.