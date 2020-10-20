Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха

Вторник, 20 октября 2020, 10:31

Состояние здоровья пострадавшего экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха еще не позволяет его опросить правоохранителям.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший все еще находится в больнице и нуждается в медицинском наблюдении. Состояние его здоровья пока не позволяет проводить с ним следственные действия, при которых возможно упоминание обстоятельств преступления. Как только это будет возможно, следственные действия будут проведены".

Детали: Максимец напомнила, что подозреваемый в причинении тяжких травм гляделки сейчас под стражей. 19 сентября по ходатайству прокурора суд арестовал его на 2 месяца. По словам пресс-секретаря прокуратуры, он признает вину.

Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Валентина Романенко, УП
Темы: Балух


powered by lun.ua
Главное сегодня

Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали

COVID в Украине: 5469 больных и 113 смертей за сутки

У Зеленского отреагировали на решение суда в деле о книге о Стусе

Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ

Зеленский пригрозил жестким карантином, когда больных будет более 9500 за сутки

Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Все новости...
Балух
Обнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит
После месяца реанимации Балуха переводят в другое отделение - Геращенко
Балух начал говорить, но ничего не помнит - Геращенко
Последние новости
11:02
"Не на Мальдивы, на передовую": 120 "слуг народа" поедут на Донбасс
11:01
На уроках - украинский, а на перемене - на русском. Исследование школ
10:57
Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
10:46
инфографика Почти половина украинцев против "свободной экономической зоны" на Донбассе
10:32
инфографикаДоверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились
10:31
Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха
10:30
В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов
09:54
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
09:41
ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева
09:40
Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали
Все новости...