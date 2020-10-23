Уруський про катастрофу Ан-26: Людський фактор наклався на технічні неполадки

Причинами авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині стали технічні неполадки в поєднанні із людським фактором.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова Уруського: "На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс серйозні порушення в організації польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів", – сказав Уруський.

Деталі: За його словами, детальніше комісія з питань розслідування авіакатастрофи прозвітує перед урядом у найближчу середу, або четвер на засіданні Кабміну. Слідство триватиме й надалі.

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