Уруський про катастрофу Ан-26: Людський фактор наклався на технічні неполадки
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:48
Причинами авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині стали технічні неполадки в поєднанні із людським фактором.
Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, якого цитує Радіо Свобода
Пряма мова Уруського: "На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс серйозні порушення в організації польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів", – сказав Уруський.
Деталі: За його словами, детальніше комісія з питань розслідування авіакатастрофи прозвітує перед урядом у найближчу середу, або четвер на засіданні Кабміну. Слідство триватиме й надалі.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літакАн-26 та одразу загорівся. Падіння сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна врятувалася. За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Після розшифрування "чорних скриньок" в уряді заявили, що розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.