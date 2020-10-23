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Уруський про катастрофу Ан-26: Людський фактор наклався на технічні неполадки

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:48

Причинами авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині стали технічні неполадки в поєднанні із людським фактором.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова Уруського: "На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс серйозні порушення в організації польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів", – сказав Уруський.

Деталі: За його словами, детальніше комісія з питань розслідування авіакатастрофи прозвітує перед урядом у найближчу середу, або четвер на засіданні Кабміну. Слідство триватиме й надалі.

Передісторія:

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літакАн-26 та одразу загорівся. Падіння сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна врятувалася. За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Після розшифрування "чорних скриньок" в уряді заявили, що розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

"Українська правда" в Threads

Теми: авіаКатастрофа АН26
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