Уруский о катастрофе Ан-26: Человеческий фактор наложился на технические неполадки

Причинами авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области стали технические неполадки в сочетании с человеческим фактором.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь Уруского: "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные нарушения в организации полетов, разработки соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление учебных полетов".

Детали: По его словам, подробнее комиссия по расследованию авиакатастрофы отчитается перед правительством в ближайшую среду, или четверг на заседании Кабмина. Следствие будет продолжаться.

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