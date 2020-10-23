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Уруский о катастрофе Ан-26: Человеческий фактор наложился на технические неполадки

Пятница, 23 октября 2020, 17:48

Причинами авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области стали технические неполадки в сочетании с человеческим фактором.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь Уруского: "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные нарушения в организации полетов, разработки соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление учебных полетов".

Детали: По его словам, подробнее комиссия по расследованию авиакатастрофы отчитается перед правительством в ближайшую среду, или четверг на заседании Кабмина. Следствие будет продолжаться.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
  • На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и одному удалось спастись. По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и пригласил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • После расшифровки "черных ящиков" в правительстве заявили, что расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаКатастрофа АН26
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