Уруский о катастрофе Ан-26: Человеческий фактор наложился на технические неполадки
Пятница, 23 октября 2020, 17:48
Причинами авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области стали технические неполадки в сочетании с человеческим фактором.
Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, которого цитирует Радио Свобода
Прямая речь Уруского: "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные нарушения в организации полетов, разработки соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление учебных полетов".
Детали: По его словам, подробнее комиссия по расследованию авиакатастрофы отчитается перед правительством в ближайшую среду, или четверг на заседании Кабмина. Следствие будет продолжаться.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и одному удалось спастись. По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и пригласил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- После расшифровки "черных ящиков" в правительстве заявили, что расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.