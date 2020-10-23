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Катастрофа Ан-26: начальника університету відсторонили

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 20:11

Генерал-майора Олександра Турінського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба наказом Міністра оборони.

Джерело: глава Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "Переконаний, що винні в цій трагедії мають бути названі та покарані українським судом. Так не має бути, щоб винні в загибелі наших курсантів та офіцерів уникли відповідальності та справедливого покарання за свої вчинки чи бездіяльність".

Деталі: Турінського відсторонили до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш під Чугуєвом.

Передісторія:

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. Падіння сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна врятувалася. За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Після розшифрування "чорних скриньок" в уряді заявили, що розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26Харківська область


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