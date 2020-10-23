Катастрофа Ан-26: начальника університету відсторонили

Генерал-майора Олександра Турінського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба наказом Міністра оборони.

Джерело: глава Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "Переконаний, що винні в цій трагедії мають бути названі та покарані українським судом. Так не має бути, щоб винні в загибелі наших курсантів та офіцерів уникли відповідальності та справедливого покарання за свої вчинки чи бездіяльність".

Деталі: Турінського відсторонили до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш під Чугуєвом.

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