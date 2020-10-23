Катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили
Пятница, 23 октября 2020, 20:11
Генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом Министра обороны.
Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram
Прямая речь Кучера: "Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие".
Детали: Туринского отстранили до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и одному удалось спастись. По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- После расшифровки "черных ящиков" в правительстве заявили, что расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
Украинская правда