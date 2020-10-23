Катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили

Генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом Министра обороны.

Источник: глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram

Прямая речь Кучера: "Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие".

Детали: Туринского отстранили до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом.

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