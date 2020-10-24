Головні новини п’ятниці і ночі: оновлений перелік "червоних" зон, затримання "тітушок" Медведчука

В Україні оновили перелік "червоних" зон, СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку — актуальні новини 23 жовтня.

Про оновлений перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.

Про затримання "тітушок" Медведчука

СБУ затримала учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях. За даними джерел УП, мова йде про співголову ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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