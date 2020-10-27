Трамп вважає, що у Карабаху зберігається перемир’я, хоча це не так

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабаху зберігається, хоча сторони одразу звинуватили один одного у його порушенні.

Джерело: повідомлення Білого дому

Деталі: У відповідь на запитання журналіста щодо перемир’я в Нагірному Карабаху Трамп сказав: "Режим припинення вогню зберігається. Він зберігається".

Третя домовленість про режим тиші мала вступили в силу з 26 жовтня. Однак майже одразу Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у порушенні гуманітарного перемир’я. Пізніше в Баку заявили, що взяли під контроль ще під свій контроль місто Губадли і низку сіл в Нагірному Карабасі.

Що передувало: Міноборони Азербайджану заявляло, що в ніч на 24 жовтня збройним силам Вірменії в Нагірному Карабасі було завдано серйозної шкоди. Єреван в свою чергу повідомляв про обстріл Степанакерта. 25 жовтня підрозділи азербайджанської армії на головних напрямках фронту розширили взяті під контроль території в Нагірному Карабасі.

Читайте також: Жага до перегляду кордонів. Що важливо для України у карабаському конфлікті

Нагадаємо: