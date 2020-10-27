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Трамп считает, что в Карабахе сохраняется перемирие, хотя это не так

Вторник, 27 октября 2020, 01:07
Трамп считает, что в Карабахе сохраняется перемирие, хотя это не так

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе сохраняется, хотя стороны сразу обвинили друг друга в его нарушении.

Источник: сообщение Белого дома

Детали: В ответ на вопрос журналиста о перемирии в Нагорном Карабахе Трамп сказал: "Режим прекращения огня сохраняется. Он сохраняется".

Третья договоренность о режиме тишины должна была вступить в силу с 26 октября. Однако почти сразу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия. Позже в Баку заявили, что взяли под контроль еще под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.

Что предшествовало: Минобороны Азербайджана заявило, что в ночь на 24 октября вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе был нанесен серьезный урон.

Ереван в свою очередь сообщал об обстреле Степанакерта. 25 октября подразделения азербайджанской армии на главных направлениях фронта расширили взятые под контроль территории в Нагорном Карабахе.

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Напомним: 

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Нагорный КарабахТрампАрменияАзербайджан
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