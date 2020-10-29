Данілов назвав КС "криголамом" досягнень України на шляху до євроінтерграції

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на рішення КС від 27 жовтня щодо електронних декларацій, згадавши скасування цим судом статті, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Він назвав це цілеспрямованими антидержавницькими діями.

Джерело: запис виступу Данілова, який є у розпорядженні "Української правди"

Пряма мова Данілова: "Низка останніх подій, пов’язаних з рішенням Конституційного суду дає підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Зокрема, Суд виступає "криголамом" досягнень нашої держави на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство".

Деталі: Він нагадав, що Конституційний Суд у лютому 2019 року скасував закон про незаконне збагачення. Внаслідок цього правоохоронці закрили гучні кримінальні провадження, результативності щодо яких від влади вимагає суспільство: "Такі дії Суду мають низку не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість та продуманість антидержавних дій".

Що було раніше: Кабінет міністрів уже зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський пообіцяв "швидкі й адекватні кроки" - відкрити реєстр декларацій, а також зареєструвати невідкладний законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

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