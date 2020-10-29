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Данилов назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтерграции

Четверг, 29 октября 2020, 19:37
Данилов назвал КС ледоколом достижений Украины на пути к евроинтерграции

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на решение КС от 27 октября относительно электронных деклараций, вспомнив отмену этим судом статьи, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение. Он назвал это целенаправленными антигосударственными действиями.

Источник: запись выступления Данилова, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Прямая речь Данилова: "Ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда дает основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В частности, Суд выступает "ледоколом" достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство".

Детали: Он напомнил, что Конституционный Суд в феврале 2019 отменил закон о незаконном обогащении. В результате правоохранители закрыли уголовные производства, результативности по которым от власти требует общество: "Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как внутри-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий".

Що було раніше: Під час засідання РНБО Зеленський пообіцяв "швидкі й адекватні кроки" - відкрити реєстр декларацій, а також зареєструвати невідкладний законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".  

Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Украинская правда

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Темы: СНБОКС
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