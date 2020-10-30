Голова КС: На вимогу когось йти у відставку не збираюся
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не збирається подавати у відставку на вимогу тої чи іншої особи.
Джерело: Тупицький на пресконференції 30 жовтня
Пряма мова: "Якщо буде такий ультиматум, то я вас запрошу на обговорення з таким питанням і судді КС сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю чи порушую я присягу? А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити".
Деталі: Він також додав, що наразі не чув вимоги, щоб він подав у відставку.
За словами Тупицького, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб КС розумів, що проблема саме в ньому. У такому випадку, питання вирішуватимуть "об’єктивно на спеціальному засіданні КС".
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.