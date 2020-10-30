Голова КС: На вимогу когось йти у відставку не збираюся

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не збирається подавати у відставку на вимогу тої чи іншої особи.

Джерело: Тупицький на пресконференції 30 жовтня

Пряма мова: "Якщо буде такий ультиматум, то я вас запрошу на обговорення з таким питанням і судді КС сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю чи порушую я присягу? А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити".

Деталі: Він також додав, що наразі не чув вимоги, щоб він подав у відставку.

За словами Тупицького, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб КС розумів, що проблема саме в ньому. У такому випадку, питання вирішуватимуть "об’єктивно на спеціальному засіданні КС".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

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