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Голова КС: На вимогу когось йти у відставку не збираюся

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:08
Голова КС: На вимогу когось йти у відставку не збираюся
Скриншот з ефіру 112.ua

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не збирається подавати у відставку на вимогу тої чи іншої особи.

Джерело: Тупицький на пресконференції 30 жовтня

Пряма мова: "Якщо буде такий ультиматум, то я вас запрошу на обговорення з таким питанням і судді КС сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю чи порушую я присягу? А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити".

Деталі: Він також додав, що наразі не чув вимоги, щоб він подав у відставку.

За словами Тупицького, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб КС розумів, що проблема саме в ньому. У такому випадку, питання вирішуватимуть "об’єктивно на спеціальному засіданні КС".   

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.  

Ірина Балачук, УП
Теми: КСвідставка
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