Глава КС: По требованию кого-то идти в отставку не собираюсь

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что не собирается подавать в отставку по требованию того или иного лица.

Источник: Тупицкий на пресс-конференции 30 октября

Прямая речь: "Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу на обсуждение с таким вопросом и судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, нарушаю ли я присягу? А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать".

Детали: Он также добавил, что пока не слышал требования, чтобы он подал в отставку.

По словам Тупицкого, если такое требование будет, то оно должно быть мотивировано, чтобы он сам понимал, и чтобы КС понимал, что проблема именно в нем. В таком случае, вопрос будет решаться "объективно на специальном заседании КС".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

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