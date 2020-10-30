Глава КС: По требованию кого-то идти в отставку не собираюсь
Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что не собирается подавать в отставку по требованию того или иного лица.
Источник: Тупицкий на пресс-конференции 30 октября
Прямая речь: "Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу на обсуждение с таким вопросом и судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, нарушаю ли я присягу? А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать".
Детали: Он также добавил, что пока не слышал требования, чтобы он подал в отставку.
По словам Тупицкого, если такое требование будет, то оно должно быть мотивировано, чтобы он сам понимал, и чтобы КС понимал, что проблема именно в нем. В таком случае, вопрос будет решаться "объективно на специальном заседании КС".
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений будет изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен.