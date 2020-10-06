Вибори 2020: партія Порошенка показала "лист" від СБУ. Спецслужба каже про підробку

"Європейська солідарність" заявила, що отримала від СБУ листа з проханням повідомити про кандидатів від партії на місцевих виборах, у спецслужбі заперечують свою причетність до цього документу.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко, якого цитує пресслужба "ЄС", офіційний сайт СБУ

Деталі: На сайті "ЄС" оприлюднено лист на ім’я лідера нашої партії Петра Порошенка, який підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Євгеном Русіновим. Гончаренко наголосив, що партія розцінює це як політичний тиск на опозицію, та заявив, що вимагає від СБУ розслідування

Пряма мова: "Вони просять надати перелік кандидатів від цієї політичної партії в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.

Додатково необхідно надати коротку характеристику та докладні біографічні дані на кожного кандидата від політичної партії. Поряд цим просять надати інформацію стосовно обсягу витрачених коштів на передвиборчу кампанію кожного кандидата. А також джерела їх походження".

Деталі: Служба безпеки України, ознайомившись із цією заявою, офіційно повідомила, що вищевказана інформація не відповідає дійсності, бо співробітники СБУ не надсилали до партії "ЄС" жодних листів такого змісту.

Зазначається, що такі вихідні номери як у документа, на який посилається партія, не використовуються Головним Управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, а вказаний номер телефону також йому не належить. Окрім того, керівник, чий підроблений підпис стоїть на листі, у цю дату не виконував тимчасові обов’язки начальника управління.

В СБУ запевняють, що неухильно дотримуються українського законодавства.

Дослівно: "Всі заяви представників фракції "Європейська солідарність" з цього приводу слід розглядати виключно через призму політичних перегонів і бажання отримати додаткові електоральні бали.

Ми закликаємо всі без винятку політичні партії, які сьогодні беруть участь у виборах, не вдаватися до маніпуляцій, фейків та брудних технологій. І тим більше не намагатися втягнути у цей процес силові структури, які відповідають за безпеку держави та її громадян".