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У радника Трампа коронавірус, керівники Пентагону на карантині через хворого генерала

Середа, 7 жовтня 2020, 09:31
У радника Трампа коронавірус, керівники Пентагону на карантині через хворого генерала
Фото з Twitter ЄП

Радник Білого дому Стівен Міллер, який входить до найближчого оточення президента, заразився коронавірусом, на карантин пішли кілька високопоставлених військових чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міллер, який перебував на самоізоляції протягом останніх п'яти днів, підтвердив, що у вівторок у нього виявили коронавірус.

Його дружина Кеті Міллер, прессекретар віцепрезидента Майка Пенса, заразилася вірусом ще в травні і пізніше одужала. Міллер, який пише президентські промови, відомий своїми жорсткими поглядами на імміграцію.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і інші воєначальники також знаходяться в карантині після того, як заступник командувача Берегової охорони адмірал Чарльз Рей здав позитивний тест. У Пентагоні повідомили, що у нього спостерігаються легкі симптоми.

Офіційні особи, які були присутні на зустрічах з Реєм минулого тижня, в даний час перебувають в карантині, поки ні у кого з них не було виявлено симптомів.

Невідомо, як адмірал Рей заразився вірусом. Він відвідав захід в Білому домі близько 10 днів тому, але неясно, заразився він вірусом там або десь ще.

Майже всі члени Об'єднаного комітету начальників штабів - органу, що складається з високопоставлених військових, які консультують президента США, - були на карантині після відвідування зустрічей з Реєм минулого тижня.

Крім голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Міллі, в повідомленні Пентагону йдеться, що в карантин потрапили також заступник начальника штабу, начальник штабу армії, начальник військово-морських операцій, начальник штабу ВПС, командувач CyberCom, начальник космічних сил, начальник Національної гвардії і заступник коменданта морської піхоти.

Представник Пентагону Джонатан Хоффман заявив журналістам, що "ніяких змін в оперативній готовності або можливості збройних сил США не відбулося".

"Старші воєначальники можуть залишатися в повній бойовій готовності і виконувати свої обов'язки з альтернативного робочого місця", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампкоронавірус
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