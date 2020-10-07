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Вдарили у груди після вправ: ДБР розслідує смерть солдата через "дідівщину"

Середа, 7 жовтня 2020, 20:09
Вдарили у груди після вправ: ДБР розслідує смерть солдата через дідівщину

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру солдату однієї з військових частин Національної гвардії у Київській області  у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді смерті солдата цієї ж військової частини.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними розслідування, солдат 3 жовтня "здійснював психологічний примус" щодо свого колеги. А саме, наказав йому відтискатися від підлоги, після чого подав команду "Струнко" та вдарив кулаком у грудну клітку.

Постраждалий втратив свідомість. Бригада швидкої не змогла врятувати солдата.

Підозрюваного затримали та вирішується питання щодо тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Українська правда

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Теми: КиївДБР
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