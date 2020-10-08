Зеленський запросив прем’єра Британії Джонсона в Україну

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Говорили про коронавірус, клімат, реформи і сільське господарство.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Під час переговорів співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні найсерйозніших викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи.

Борис Джонсон наголосив, що Велика Британія стоїть на позиції, що кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини".

Деталі: Зеленський розповів Джонсону про реформи в Україні. Зокрема, він розказав про "Велике будівництво", "інвестиційну няню", про банківський закон та розвиток сільськогоспгалузі.

Президент України заявив британському прем’єру, що та зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами в Україні.

Джонсон сказав, що підняття рівня товарообігу між обома країнами "стоїть високо" на порядку денному.

Зеленський також запросив Джонсона відвідати Україну з офіційним візитом.