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Начальник слідчого відділення поліції вимагав півмільйонний хабар

Четвер, 8 жовтня 2020, 18:15

На хабарі у 500 тисяч гривень викрили начальника слідчого відділення одного з відділів Нацполіції у Київській області.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "Гроші вимагалися за не притягнення до кримінальної відповідальності місцевого мешканця, який є фігурантом справи про шахрайство у великих розмірах".

Деталі: Правоохоронця затримали на "гарячому" під час одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: поліціяхабар


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