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Степанов натякає, що українцям треба потерпіти до квітня з карантином

Четвер, 12 листопада 2020, 12:03

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що найважчий період в плані епідемії COVID-19 буде тривати до квітня.  

Джерело: Степанов на ранковому брифінгу 12 листопада 

Деталі: За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної хвороби не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих із коронавірусом. А для цього потрібно зменшити кількість соціальних контактів. 

Він закликав дотримуватися запроваджених 11 листопада "карантину вихідного дня" та епідемічних обмежень на решту 5 днів. 

Пряма мова Степанова: "Дуже важливо цього дотримуватися від початку й до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтеся всіх цих правил

Давайте пройдемо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період від сьогодні і, я думаю, що до квітня, мабуть. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити".

Нагадаємо: За минулу добу у світі було підтверджено понад 613 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, від ускладнень померли 10 180 хворих. Україна за кількістю нових хворих за добу була на 13-му місці у світі, за числом летальних випадків – на 17-му.

11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб. Загальна кількість випадків коронавірусного захворювання перевищила півмільйона. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019карантинСтепановепідемія


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