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Степанов намекает, что украинцам надо потерпеть до апреля с карантином

Четверг, 12 ноября 2020, 11:03
Степанов намекает, что украинцам надо потерпеть до апреля с карантином

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что самый тяжелый период в плане эпидемии COVID-19 будет длиться до апреля.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 12 ноября

Детали: По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной болезни не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с коронавируса. А для этого нужно уменьшить количество социальных контактов.

Он призвал соблюдать введенные 11 ноября "карантин выходного дня" и эпидемические ограничения на остальные 5 дней.

Прямая речь Степанова: "Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте все эти правила.

Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать".

Этому предшествовало: 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня" как минимум до 30 ноября. Однако, по данным "Украинской правды", в правительстве уже готовятся продолжить "карантин выходного дня" до Нового года.

Напомним: За минувшие сутки в мире было подтверждено более 613 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений умерли 10 180 больных. Украина по количеству новых больных за сутки была на 13-м месте в мире по числу летальных исходов - на 17-м.

11 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек. Общее количество случаев коронавирусного заболевания превысило полмиллиона.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019карантинСтепановэпидемия
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